Movieplayer.it - Far East Film Festival 27: il film d'animazione The Square chiuderà la manifestazione

Leggi su Movieplayer.it

Tutte le ultime novità sull'attesa kermesse cinematografica in programma prossimamente in Friuli dal 24 aprile al 2 maggio. Chiusura in grande stile per il Far27, che proporrà agli spettatori la magia animata delsudcoreano The, storia d'amore poetica e visivamente stupefacente, pronta ad illuminare la Closing Night di Udine. Nella medesima sezione fuori concorso sarà presente anche Ya Boy Kongming! The Movie, divertissement musicale davvero scatenato che promette scintille in platea. Il titolo a sorpresa del FarSi arricchisce la line-up della kermesse con altre due première mondiali: il restauro del cult hongkonghese The System, teso noir di Peter Yung del 1979 e Mad of Madness, horror indonesiano che .