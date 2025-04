Simba La Rue arrestato a Barcellona | fine della corsa dopo le condanne per le bravate con Baby Gang Cosa succede ora

Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, nella movida milanese, e i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta “faida tra trapper”. Lo riporta l’Ansa. Simba, amico e compagno di “crew” dell’altro trapper con guai giudiziari Baby Gang, dopo l’arresto eseguito oggi dai carabinieri, sarà, dunque, portato in Italia per scontare il cumulo delle condanne definitive. «Non era latitante, era a Barcellona per lavoro», ha spiegato il suo legale, Niccolò Vecchioni, chiarendo di non aver ancora ricevuto il provvedimento sul cumulo pene e sull’esecuzione. Il destino di Simba La Rue e quello di Baby Gangdopo la prima condanna definitiva, Simba La Rue aveva ottenuto un differimento di pena per motivi di salute, perché ha da tempo ormai problemi ad una gamba. Leggi su Open.online Il trapperLa Rue è statoin esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per duedefinitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, nella movida milanese, e i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta “faida tra trapper”. Lo riporta l’Ansa., amico e compagno di “crew” dell’altro trapper con guai giudiziaril’arresto eseguito oggi dai carabinieri, sarà, dunque, portato in Italia per scontare il cumulo delledefinitive. «Non era latitante, era aper lavoro», ha spiegato il suo legale, Niccolò Vecchioni, chiarendo di non aver ancora ricevuto il provvedimento sul cumulo pene e sull’esecuzione. Il destino diLa Rue e quello dila prima condanna definitiva,La Rue aveva ottenuto un differimento di pena per motivi di salute, perché ha da tempo ormai problemi ad una gamba.

