Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Macchina in ottime condizioni, domani daremo il massimo”

Mandata in archivio anche la seconda sessione di prove libere che si è disputata sul circuito di Sakhir, in Bahrain. I piloti hanno provato i migliori assetti in vista della gara di domenica. Il più veloce è statoche, con la sua McLaren ha fatto segnare il crono di 1.30.505. L’australiano si conferma il più grande nemico del suo compagno di squadra nella lotta per il mondiale.Seconda posizione proprio per Lando Norris con un distacco di 0.154 dal suo compagno di squadra. Il britannico, ancora una volta, si vede anticipato dal più giovane pilota nonostante un ottimo passo gara. Terza posizione per la Mercedes di George Russell che ha stampato il tempo di 1.31.032. Prestazione a due facce della Ferrari, quarta con Leclerc ed ottava con Hamilton.In vista della giornata disembra essere molto competitivo e non sarà facile superarlo già nelle qualifiche.