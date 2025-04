Sololaroma.it - Celta Vigo-Espanyol, il pronostico de LaLiga: i dati dicono GOAL, ma Giraldez vuole l’Europa

C’è un’intensa 31ª giornata dealle porte, pronta ad aprire i battenti con Valencia-Siviglia e a proseguire con sfide molto interessanti. Il lungo sabato di calcio spagnolo vede scendere in campo, alle 18:30 a Balaidos,ed, due squadre con obiettivi profondamente diversi ma entrambe determinate a portare a casa il bottino pieno.Sicuramente oltre le aspettative la stagione dei padroni di casa, che da squadra intrigata ogni anno a lottare per la permanenza nesogna ora un impensabile piazzamento in Europa. L’attuale 7° posto a quota 43 punti potrebbe regalare addiritturaLeague, visto che il Ranking UEFA vede al momento la Spagna al secondo posto, ma c’è da guardarsi alle spalle: la Real Sociedad insegue a 2 lunghezze di distanza, così come Rayo Vallecano e Maiorca a 3, mentre Betis e Villarreal sono 5 punti avanti.