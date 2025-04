Violento schianto tra auto e scooter | uomo muore sul colpo

Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, lungo via San Gottardo, a Brescia. Per cause al vaglio della polizia locale, lo scooter su cui viaggiava il 62enne si è scontrato con un'auto. Impatto violentissimo, avvenuto poco.

