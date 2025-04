Ilfattoquotidiano.it - Millennium racconta il 26 Aprile: dopo la Liberazione, criminali fascisti impuniti e in carriera

Il 19 novembre 1971, ai funerali di Piero Brandimarte si presenta anche un reparto di bersaglieri per tributargli gli onori militari. Squadrista nel Ventennio, Brandimarte aveva diretto la strage di Torino, il 18 e il 19 novembre 1922, in cui furono massacrati fra gli 11 e i 24 militanti di sinistra.la, nel 1952 fu assolto dalla Corte d’assise d’appello di Bologna per insufficienza di prove. Peccato che in un’intervista avesse in sostanza rivendicato la mattanza.È solo uno dei tanti casi di impunità che seguirono la. In vista dell’ottantesimo anniversario di quel 251945,, il mensile diretto da Peter Gomez, dedica la copertina del nuovo numero a un simbolico “26”, quando l’entusiasmo per la sconfitta del nazifascismo lasciò il passo non solo a un generale colpo di spugna verso chi era responsabile di fucilazioni, torture, deportazioni, ma persino al riciclaggio di figure del Regime – magistrati, prefetti, poliziotti, alti funzionari – in posizioni di vertice della nascente Repubblica.