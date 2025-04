Truffe e raggiri agli anziani | migliaia di casi e la maggior parte non vengono denunciati

casi di Truffe nei confronti di anziani a settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel week end, quando i pensionati hanno più contatti con i parenti. E’ l’allarmante dato di un deprecabile fenomeno che è diventato purtroppo. Foggiatoday.it - Truffe e raggiri agli anziani: migliaia di casi e la maggior parte non vengono denunciati Leggi su Foggiatoday.it Oltre ottodinei confronti dia settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel week end, quando i pensionati hanno più contatti con i parenti. E’ l’allarmante dato di un deprecabile fenomeno che è diventato purtroppo.

Truffe e raggiri agli anziani: migliaia di casi e la maggior parte non vengono denunciati. Truffe agli anziani, sgominata banda in Campania: l'audio dei raggiri. Truffe telefoniche agli anziani, smantellata vasta organizzazione responsabile di 103 episodi. "Signora, sono il tenente, deve pagare 16.800 euro". "Sì, faccio subito": la banda delle 103 truffe al telefono. Truffe agli anziani con il 'finto incidente', pioggia di arresti in Campania: l'audio dei raggiri. Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda. Ne parlano su altre fonti

Truffa telefonica agli anziani dei finti carabinieri, fermata la banda - Un gruppo di criminali con sede tra Napoli e Caserta ha compiuto 103 truffe ai danni degli anziani chiedendo loro soldi per far evitare la carcerazione di amici e parenti ... (quifinanza.it)

Uil pensionati Puglia, ogni settimana otto truffe agli anziani - Oltre otto casi di truffe nei confronti di anziani a settimana, che diventano quasi due al giorno se si considera che difficilmente i malfattori agiscono nel weekend, quando i pensionati hanno più con ... (ansa.it)

Truffe telefoniche agli anziani, smantellata vasta organizzazione responsabile di 103 episodi - Si fingevano carabinieri, millantando rischi di carcere per i figli se non avessero pagato subito quanto suggerito da un altro sedicente avvocato. Sono state 103 le truffe portate in questo modo a seg ... (msn.com)