Stendardo racconta | Stamattina ho sentito Simone Inzaghi mi ha detto che l’Inter…

di Redazione: «ho, mi hache l’Inter.» Le parole dell’ex difensoreIntervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Guglielmoha parlato cosi:LE PAROLE- «Il calendario dell’Inter è più impegnativo di quello del Napoli. Inter e Napoli, nell’ultima partita, son due squadre forti che stavano per chiudere la partita nel primo tempo. Poi sono calate entrambe nel secondo tempo ed hanno rischiato contro squadre che sulla carta sono meno accreditate.hoe mi hache giocando ogni tre giorni è difficile preparare in maniera dettagliata ogni partita. Penso che vincere aiuti a vincere e giocare di più ti dà maggiore condizione. L’Inter, se continua a fare ciò che ha fatto in Germania, diventa una squadra forte in ogni reparto.