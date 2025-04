De Luca dopo stop a terzo mandato | Sono rinato Ora evitare di tornare nella palude

Sono rinato dopo la sentenza della Corte Costituzionale”: così il governatore Vincenzo De Luca, durante il consueto videomessaggio settimanale. dopo lo stop al terzo mandato, il presidente rilancia però sulle opere da completare nei prossimi mesi.”Qualcuno pensa che siano stati risolti i problemi? Non hanno capito che cominciano adesso” ha sottolineato Vincenzo De Luca .L'articolo De Luca dopo stop a terzo mandato: “Sono rinato. Ora evitare di tornare nella palude” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - De Luca dopo stop a terzo mandato: “Sono rinato. Ora evitare di tornare nella palude” Leggi su Teleclubitalia.it “Paradossalmente,la sentenza della Corte Costituzionale”: così il governatore Vincenzo De, durante il consueto videomessaggio settimanale.loal, il presidente rilancia però sulle opere da completare nei prossimi mesi.”Qualcuno pensa che siano stati risolti i problemi? Non hanno capito che cominciano adesso” ha sottolineato Vincenzo De.L'articolo De: “. Oradi” Teleclubitalia.

Regionali, cosa succede in Campania e Veneto dopo lo stop al terzo mandato?. No al 3° mandato, De Luca in diretta social: "La Consulta mi fa ritornare alla vita. Ma che la Campania non ritorni nella palude". Campania, Vincenzo De Luca sbarra la strada a Roberto Fico: «Per me un ritorno alla vita, no alla politica politicante» - Video. Vincenzo De Luca: “No al terzo mandato per evitare concentrazione di potere? Totale idiozia”. No al terzo mandato da governatore, De Luca: "Ritorno alla vita, ma Napoli e Campania non ritornino in una palude". “Cancellate la scritta ‘La legge è uguale per tutti’”: De Luca attacca la Consulta dopo lo stop al terzo mandato. Ne parlano su altre fonti

Regionali, cosa succede in Campania e Veneto dopo lo stop al terzo mandato? - Il giorno dopo la sentenza della Consulta sul terzo mandato che ha messo la parola fine all’era non solo di Vincenzo De Luca alla guida della Campania, ... (msn.com)

De Luca dopo lo stop della Consulta: "Mi riprendo la vita, ma Campania non torni nella palude" - Il governatore della Campania commenta con amarezza e determinazione la sentenza che blocca la sua ricandidatura per un terzo mandato ... (41esimoparallelo.it)

Dopo la Consulta De Luca tira dritto - Lo stop della Corte Costituzionale lo ha spiazzato, ma non lo ha estromesso dai giochi: Vincenzo De Luca tira dritto per la sua strada e in vista delle prossime elezioni Regionali non ha alcuna ... (ansa.it)