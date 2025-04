Doctor Who David Tennant | Mi era stato consigliato di rifiutare il ruolo del Dottore

David Tennant, durante un episodio del suo podcast, ha parlato di quando ha accettato di recitare nella serie Doctor Who nonostante gli fosse stato consigliato di rifiutare. David Tennant ha rivelato che la sua ex agente gli aveva consigliato di non recitare nella serie Doctor Who. La star, che ha invece riprese il ruolo anche recentemente prima di passare il testimone a Ncuti Gatwa, per fortuna non ha seguito il consiglio ricevuto. Un'offerta inaspettata Nell'episodio di David Tennant Does a Podcast With. condotto da sua moglie Georgia, l'interprete del Dottore ha ricordato quanto accaduto prima di entrare nell'universo di Doctor Who. Nel 2005, mentre stava lavorando alla miniserie Casanova, la star ha incontrato i produttori esecutivi Russell T. Davies e Julie Gardner, coinvolti anche nel ritorno delle . Movieplayer.it - Doctor Who, David Tennant: "Mi era stato consigliato di rifiutare il ruolo del Dottore" Leggi su Movieplayer.it , durante un episodio del suo podcast, ha parlato di quando ha accettato di recitare nella serieWho nonostante gli fossediha rivelato che la sua ex agente gli avevadi non recitare nella serieWho. La star, che ha invece riprese ilanche recentemente prima di passare il testimone a Ncuti Gatwa, per fortuna non ha seguito il consiglio ricevuto. Un'offerta inaspettata Nell'episodio diDoes a Podcast With. condotto da sua moglie Georgia, l'interprete delha ricordato quanto accaduto prima di entrare nell'universo diWho. Nel 2005, mentre stava lavorando alla miniserie Casanova, la star ha incontrato i produttori esecutivi Russell T. Davies e Julie Gardner, coinvolti anche nel ritorno delle .

