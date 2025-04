Museo del fumetto a Lucca progetto formidabile

Lucca, 11 aprile 2025 – “Il fumetto rappresenta una delle più importanti espressioni della cultura e dell'arte contemporanea. Lucca non avrà solo un nuovo Museo ma una vetrina internazionale che darà primato assoluto alla città", parola del ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita oggi, 11 aprile, nel cantiere dell'Expo del fumetto, all'ex Manifattura Tabacchi. "È un posto dove già si vede, si prefigura tutto. Un progetto formidabile. La vitalità di questi cantieri dimostra vitalità culturale della città. Tutti gli impegni presi sull'Expo del fumetto verranno onorati convintamente dal Ministero e dai soggetti contraenti della futura Fondazione. Qui si può sognare a occhi aperti", ha aggiunto il ministro accompagnato da Emanuele Vietina direttore di Lucca Comics & Games, dal sindaco Mario Pardini e da Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea. Lanazione.it - Museo del fumetto a Lucca, “progetto formidabile” Leggi su Lanazione.it , 11 aprile 2025 – “Ilrappresenta una delle più importanti espressioni della cultura e dell'arte contemporanea.non avrà solo un nuovoma una vetrina internazionale che darà primato assoluto alla città", parola del ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita oggi, 11 aprile, nel cantiere dell'Expo del, all'ex Manifattura Tabacchi. "È un posto dove già si vede, si prefigura tutto. Un. La vitalità di questi cantieri dimostra vitalità culturale della città. Tutti gli impegni presi sull'Expo delverranno onorati convintamente dal Ministero e dai soggetti contraenti della futura Fondazione. Qui si può sognare a occhi aperti", ha aggiunto il ministro accompagnato da Emanuele Vietina direttore diComics & Games, dal sindaco Mario Pardini e da Nicola Lucchesi, amministratore unico diCrea.

