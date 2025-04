Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6, 6-3, 5-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’italiano piazza il break!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Battuta esterna vincente, larga la risposta del greco! Game filato via velocissimo, proprio quello che ci voleva!40-0 Tutto perfetto!serve bene, spinge e chiude con il diritto incrociato.30-0 Servizio e diritto lungolinea di, lungo il recupero disperato del n.8.15-0 Il greco affossa in rete il diritto.4-3 DOPPIO FALLO E! E’ arrivata l’occasione el’ha subito capitalizzata, grazie chiaramente ai demeriti dell’avversario, che ha commesso ben 2 doppi falli nel game.30-40 Stupenda risposta di, che cerca subito il rovescio del greco. Arriva l’errore: palla in rete.30-30 Risposta profondissima di, poi in rete il diritto di.30-15 Doppio fallo dell’ellenico.30-0si scopre troppo nel giocare un rovescio lungolinea elo punisce con il diritto incrociato.