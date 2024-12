Natale 2024 a Roma | le luminarie da non perdere

Leggi su Funweek.it

Si sono accese lenatalizie di Via del Babuino nel cuore del centro storico della Capitale.Una tradizione consolidata che vede nell’ultimo decennio la blasonata via del tridente del Centro Storico di, distinguersi per l’unicità, l’eleganza e la raffinatezza delle sue luci, apprezzate e fotografate dani e turisti.LEGGI ANCHE: — Villaggi die mercatini: gli eventi da non>>TRAME DI LUCEOrto Botanico, Largo Cristina di Svezia 24dal 30 novembreal 6 gennaio 2025LEDEL TRIDENTEdi Via del Babuino e Via di San Giacomoa cura della della Maison Hausmann & Co.dal 26 novembreal 6 gennaio 2025DI VIA CONDOTTI E DI VIA DEL CORSOA cura della Maison Bulgaridal 2 dicembreal 6 gennaio 2025Bulgari si farà carico d’illuminare anche 20 piazze principali e varie aree di, periferie incluse, con installazioni che uniscono tradizione e sostenibilità.