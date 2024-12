Ilgiorno.it - La "trenopolitana" prende forma

Procedono spediti i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Rogoredo-Pavia. Cantieri a Locate e Pieve. La. Chiusa la strada che collega Pizzabrasa alla Sp 40 e a Pieve Centro. Per il sottopasso Pizzabrasa è istituito il divieto di transito. Il divieto resterà in vigore per tutto il perdurare dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile del prossimo anno. La nuova viabilità si rende necessaria per la realizzazione dei lavori di potenziamento e quadruplicamento della tratta ferroviaria fra Milano Rogoredo e Pavia. Sarà comunque consentito il transito da via Roma ai residenti della Cascina Canalone e all’impresa agricola del territorio. Non sarà tuttavia possibile attraversare il sottopasso interessato dai lavori. L’opera realizzata una decina di anni fa dovrà essere modificate.