Con la droga sul treno dalla Brianza a Milano ma non sfuggono a un carabiniere fuori servizio | arrestati

dalla Brianza a Milano, con la droga in tasca. Due uomini, due giovani cittadini egiziani, sono stati arrestati dai carabinieri nel tardo pomeriggio di giovedì 10 aprile a Milano. A far scattare la segnalazione e a permettere ai colleghi della stazione di Affori di intervenire è stato un militare. Monzatoday.it - Con la droga sul treno dalla Brianza a Milano (ma non sfuggono a un carabiniere fuori servizio): arrestati Leggi su Monzatoday.it , con lain tasca. Due uomini, due giovani cittadini egiziani, sono statidai carabinieri nel tardo pomeriggio di giovedì 10 aprile a. A far scattare la segnalazione e a permettere ai colleghi della stazione di Affori di intervenire è stato un militare.

Con la droga sul treno dalla Brianza a Milano (ma non sfuggono a un carabiniere fuori servizio): arrestati.

