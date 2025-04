Borse europee contrastate | Wall Street apre in rialzo nonostante tensioni Usa-Cina

Borse europee contrastate in vista di Wall Street dove si delinea un avvio in rialzo. I future americani sono in rialzo con il Dow Jones e lo S&P che guadagnano lo 0,3% e il Nasdaq +0,4%. I mercati si muovo all'insegna della volatilità con lo scontro tra Usa e Cina sui dazi, la posizione del Vecchio continente emersa dall'Eurogruppo. Non si allentano le tensioni sul dollaro mentre l'oro continua la sua corsa. L'indice stoxx 600 è poco mosso (+0,03%). Ancora maglia nera per Milano (-1%). In calo anche Francoforte (-0,8%) e Parigi (-0,2%), mentre sono in rialzo Londra (+0,7%) e Madrid (+0,3%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,6%). Male l'energia (-0,5%), con il petrolio che riduce il rialzo. Il Wti guadagna lo 0,2% a 60,19 dollari al barile e il brenti sale a 63,42 dollari. Quotidiano.net - Borse europee contrastate: Wall Street apre in rialzo nonostante tensioni Usa-Cina Leggi su Quotidiano.net in vista didove si delinea un avvio in. I future americani sono incon il Dow Jones e lo S&P che guadagnano lo 0,3% e il Nasdaq +0,4%. I mercati si muovo all'insegna della volatilità con lo scontro tra Usa esui dazi, la posizione del Vecchio continente emersa dall'Eurogruppo. Non si allentano lesul dollaro mentre l'oro continua la sua corsa. L'indice stoxx 600 è poco mosso (+0,03%). Ancora maglia nera per Milano (-1%). In calo anche Francoforte (-0,8%) e Parigi (-0,2%), mentre sono inLondra (+0,7%) e Madrid (+0,3%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,6%). Male l'energia (-0,5%), con il petrolio che riduce il. Il Wti guadagna lo 0,2% a 60,19 dollari al barile e il brenti sale a 63,42 dollari.

