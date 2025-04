L' autopsia su Vladimir Topjana | ucciso con un colpo di pistola alla testa

Vladimir Topjana, 43enne di origini albanese, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Questo è il risultato dell'autopsia condotta sul corpo dell'uomo che ha perso la vita di fronte al Bar Sporting Milan Club di Fontanafredda (Pordenone) il 6 aprile. A premere il grilletto è stato il. Europa.today.it - L'autopsia su Vladimir Topjana: ucciso con un colpo di pistola alla testa Leggi su Europa.today.it , 43enne di origini albanese, è statocon undi. Questo è il risultato dell'condotta sul corpo dell'uomo che ha perso la vita di fronte al Bar Sporting Milan Club di Fontanafredda (Pordenone) il 6 aprile. A premere il grilletto è stato il.

Omicidio a Fontanafredda, l'esito dell'autopsia: "Un colpo alla testa sparato a bruciapelo". Fatale un colpo alla testa a bruciapelo: l’autopsia su Vladimir Topjana. Vladimir Topjana freddato con un colpo alla testa da distanza ravvicinata: i risultati dell'autopsia. FONTANAFREDDA | ESECUZIONE A SANGUE FREDDO: I DETTAGLI DELL’OMICIDIO DI VLADIMIR TOPJANA. Omicidio di Fontanafredda, effettuata l’autopsia: «Un’esecuzione con il colpo di grazia alla testa. Prima il colpo all’addome, poi alla testa: i dettagli dell’omicidio rivelati dall’autopsia su Vladimir Topjana. Ne parlano su altre fonti

Vladimir Topjana freddato con un colpo alla testa da distanza ravvicinata: i risultati dell'autopsia - FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Vladimir Topjana è morto per un colpo alla testa sparato da distanza ravvicinata, quando era già a terra, ferito all’addome dalla prima ... (ilgazzettino.it)

Dilkii Fontanafredda: Dilkii Vladimir Topjana - La tragica morte di Vladimir Topjana, un autista di 43 anni, ha scosso la comunità di Cordenons, in provincia di Pordenone. L’episodio è avvenuto domenica notte all’esterno di un bar a Fontanafredda, ... (notizie.it)

Pren Shota accusato di aver ucciso Vladimir Topjana assieme al figlio: l'interrogatorio non basta, resta in carcere - PORDENONE - Pren Shota resta in carcere. Il gip del Tribunale di Pordenone, Francesca Vortali, ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere per il 66enne di ... (ilgazzettino.it)