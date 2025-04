Iltempo.it - Veneto, il Pd ora punta sulla virostar Viola ma in pole position c'è pure Crisanti

Dopo la bocciatura della Consulta del terzo mandato, anche il Partito Democratico, in vista delle Regionali, spinge sul pedale dell'acceleratore. Come? Annunciando per domani e domenica 150 gazebo "Per ildi domani" e chiamando a raccolta le. Il nome per la candidatura a governatore della Regione serve entro maggio e il Pd, con l'obiettivo di ottenere voti, corteggia gli esperti che, durante la pandemia da Covid-19, hanno sentenziato e dispensato consigli a favore di telecamera. A sganciare il nome-bomba è il Corriere del, secondo cui i Dem vorrebbero la scienziata Antonellacome volto della coalizione. L'alternativa, seppur meno supportata, sarebbe Andrea, microbiologo e ora senatore del Pd. Immunologa e professoressa ordinaria di Patologia Generale all'Università di Padova,non ha legami formali con il Partito Democratico e in passato ha dichiarato di non voler intraprendere una carriera politica.