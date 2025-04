Bonus anziani da 850 euro al mese in arrivo a chi spetta e entro quando fare domanda

arrivo il Bonus anziani da 850 euro al mese per gli over 80 non autosufficienti, che si trovano in condizioni di grave bisogno assistenziale e con Isee inferiore ai 6mila euro. Da come fare domanda ai requisiti, ecco tutto quello che c'è da sapere. Leggi su Fanpage.it È inilda 850alper gli over 80 non autosufficienti, che si trovano in condizioni di grave bisogno assistenziale e con Isee inferiore ai 6mila. Da comeai requisiti, ecco tutto quello che c'è da sapere.

