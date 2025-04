I debiti di Tonali e Fagioli i Rolex gonfiati Il Professore e il buon Weston | i verbali del giro illegale di scommesse che scuote il calcio

Tonali, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il ‘sistema’ per saldare i debiti con i gestori delle piattaforme per le scommesse clandestine. Il titolare della gioielleria Elysium, nel cuore di Milano, “mi fece vedere un Rolex che sapevo dal valore di 9.000 euro e il gioielliere mi proponeva 21.000 euro, prezzo che comprendeva l’importo del debito con Tommy”, ossia Tommaso De Giacomo, uno dei presunti capi dell'organizzazione. Rolex gonfiati e debiti a sei cifre Gli orologi a prezzo ‘gonfiato’ in realtà non venivano acquistati, ma servivano come giustificativo per i bonifici sulle somme che poi venivano trasferite ai gestori delle piattaforme. “Ho contratto con Tommy un debito di circa 300mila euro – ha spiegato – sono arrivato ad avere un debito di circa 500mila euro che ho pagato in parte con il modo descritto e in parte con le vincite. Ilgiorno.it - I debiti di Tonali e Fagioli, i Rolex gonfiati, “Il Professore” e “il buon Weston”: i verbali del giro illegale di scommesse che scuote il calcio Leggi su Ilgiorno.it Il calciatore indagato Sandro, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il ‘sistema’ per saldare icon i gestori delle piattaforme per leclandestine. Il titolare della gioielleria Elysium, nel cuore di Milano, “mi fece vedere unche sapevo dal valore di 9.000 euro e il gioielliere mi proponeva 21.000 euro, prezzo che comprendeva l’importo del debito con Tommy”, ossia Tommaso De Giacomo, uno dei presunti capi dell'organizzazione.a sei cifre Gli orologi a prezzo ‘gonfiato’ in realtà non venivano acquistati, ma servivano come giustificativo per i bonifici sulle somme che poi venivano trasferite ai gestori delle piattaforme. “Ho contratto con Tommy un debito di circa 300mila euro – ha spiegato – sono arrivato ad avere un debito di circa 500mila euro che ho pagato in parte con il modo descritto e in parte con le vincite.

Scommesse sui siti illegali, indagati 12 calciatori di serie A. Da Fagioli a Tonali, da Bellanova a Di Maria: ecco tutti i nomi. «I debiti pagati in oreficeria con acquisti simulati di Rolex». Rolex gonfiati, puntate sul Milan e “Il Professore”: i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A. Scommesse illegali, 12 calciatori di Serie A indagati: Rolex usati per ripianare i debiti. Scommesse su siti illegali, indagati calciatori di Serie A. Scommesse e calciatori, finti acquisti di Rolex dietro alle puntate - LaPresse. Calcioscommesse, ci risiamo: indagati 12 calciatori di serie A per puntate su siti illegali. Ne parlano su altre fonti

Rolex gonfiati, puntate sul Milan e “Il Professore”: i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A - I calciatori hanno raccontato il “sistema” per saldare i conti con i boss del gioco d’azzardo. Tonali: “Avevo un debito di 500mila euro”. Fagioli: “De Giacomo mi ha fatto reclutare altri, McKennie era ... (msn.com)

Scommesse illegali, 12 calciatori di Serie A indagati: Rolex usati per ripianare i debiti - Secondo l’accusa, i calciatori ripagavano i debiti accumulati tramite l’acquisto fittizio di articoli di lusso in una gioellieria. Gli oggetti restavano in negozio mentre i giocatori ricevevano fattur ... (milanofinanza.it)

Scommesse e calciatori, finti acquisti di Rolex dietro alle puntate - I pagamenti per le scommesse clandestine venivano mascherate come acquisto di Rolex e monili di lusso in una gioielleria di Milano. Lo ha svelato l'inchiesta ... (msn.com)