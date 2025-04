Juventusnews24.com - Cosa rischiano i giocatori di Serie A coinvolti nel caso scommesse: Tonali, Fagioli, ma non solo! Ecco le possibili sanzioni dopo la nuova inchiesta!

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24dinelleladinel? Proviamo a fare chiarezza, menzionando quanto ha espresso l’edizione odierna del Corriere della Sera.anche idella Juve.– «Dal punto di vista penale, i calciatori scommettitori dovranno affrontare un’ipotesi di reato., che pure hanno già saldato i propri conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe, ora risultano comunque indagati per la contravvenzione punita (con l’arresto sino a 3 mesi e una ammenda sino a 500 euro) dal secondo e terzo comma dell’articolo della legge 401 del 1989: cioè in parte per avere giocato sulle piattaforme illegali die poker e in parte per averle pubblicizzate tra altri calciatori anche con l’intermediazione dell’apertura dei conti di gioco e la consegna di soldi per conto di altri scommettitori, in cambio venendo gratificati dai gestori delleillegali con l’accredito di bonus sui propri conti di gioco o con riduzioni dei propri debiti».