Bolognatoday.it - Ingegno a favor del crimine: ladro tenta furto con un'arma inusuale | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

Ha un aspetto curioso l'intervento della polizia effettuato ieri in via Gobetti dove è stato sventato ildi un furgone, approcciato con singolari modalità o - più correttamente - con un'singolare. Indefinibile quasi, come hanno rimarcato le forze dell'ordine raccontando l'operazione.