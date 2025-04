Lapresse.it - Delitto Garlasco, ad Alberto Stasi concessa la semilibertà

Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semi libertà ad. È la decisione a 48 ore dall’udienza di mercoledì in cui i legali del 41enne, detenuto a Bollate per ildihanno chiesto la misura alternativa che concede di passare buona parte della giornata fuori dal carcere.Chiara Poggi è stata uccisa ail 13 agosto 2007: per ilè stato condannato invia definitiva a 16 anni l’allora fidanzato