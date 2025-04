Tpi.it - È morta Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live: aveva 44 anni ed era malata da tempo

Leggi su Tpi.it

a soli 44Del Re,nota, tra le altre cose, per la sua partecipazione al programma di La7,. Nata a Roma, la musicista erada. I funerali si terranno il 12 aprile alle 11, al Tempio Egizio.Del Reiniziato a suonare all’età di 5alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Diplomata in violino presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, l’artista è stata ricordata dalla scuola sui social come una “musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa”.Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui Domenica In e per l’appunto, la trasmissione condotta da Diego Bianchi grazie alla qualeraggiunto la notorietà.