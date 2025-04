Internews24.com - Pio Esposito Inter, il messaggio d’amore dopo il rinnovo: «Il sogno continua!» – FOTO

di RedazionePio, ilil: «Il!». L’attaccante classe 2005 prolunga fino al 2030Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità deldi contratto di Francesco Piocol calciomercatofino al 30 giugno 2030. I nerazzurri provano a blindare così il gioiello della propria Primavera, che quest’anno è esploso alla sua seconda stagione in prestito in Serie B allo Spezia. Il giovanissimo attaccante classe 2005, attraverso una stories su Instagram, ha condiviso la propria soddisfazione per questo accordo siglato col club nerazzurro nel quale è cresciuto.IL– «Il??».IL COMUNICATO DEL CLUB – «Una storia nerazzurra, una storia di famiglia: Francesco Pioha ufficialmente prolungato il suo contratto con l’fino al 30 giugno 2030.