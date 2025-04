Movieplayer.it - Amici 24: “ecco chi è stato eliminato durante la quarta registrazione”, l’indiscrezione

Anche la puntata che andrà in onda sabato 12 aprile di24 riserverà una sola eliminazione:chi sarebbesecondo le ultime indiscrezioni. Ieri, giovedì 10 aprile, si è registrata lapuntata del serale di24 negli studi del Centro Titanus Elios. L'appuntamento andrà in onda domani sera, sabato 12 aprile, in prima serata su Canale 5. Anche questa volta, la puntata prevede una sola eliminazione, ma non mancheranno emozioni e colpi di scena. Due cantanti al ballottaggio A contendersi l'uscita finale sono stati due allievi molto amati dal pubblico e dalla giuria: la cantautrice Senza Cri, allieva di Lorella Cuccarini, e Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, nella squadra di Rudy Zerbi e .