Ilrestodelcarlino.it - Ruba due pellicce e ne indossa una rossa durante la fuga: riconosciuto e arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 11 aprile 2025 – Hato delleda un’abitazione elane hata una molto vistosa di colore rosso che non è passata inosservata ai carabinieri che lo hannopoco dopo il furto. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Reggio dove un 45enne, residente in città, è finito in manette con l’accusa di furto aggravato. I militari della stazione di via Adua si sono messi sulle sue tracce dopo essere stati allertati in seguito ad una segnalazione di una donna che aveva appena subito un furto in casa, in via Gaspare Vigarani, nel quartiere Santa Croce. Il malvivente era riuscito ad entrare, portando via 13 borse griffate, due pugnali in argento e altra argenteria oltre a due. Una di queste, piuttosto sgargiante, l’hatala