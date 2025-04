Bambina di cinque anni di Caprie morta in ospedale | la procura indaga per omicidio colposo disposta l' autopsia

procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla morte di Greta Roccati, la Bambina di cinque anni residente in frazione Novaretto a Caprie morta mercoledì 9 aprile 2025 all’ospedale Regina Margherita di Torino.omicidio colposoIl fascicolo, al momento, ipotizza il reato di omicidio. Torinotoday.it - Bambina di cinque anni di Caprie morta in ospedale: la procura indaga per omicidio colposo, disposta l'autopsia Leggi su Torinotoday.it Ladi Torino ha aperto un’inchiesta sulla morte di Greta Roccati, ladiresidente in frazione Novaretto amercoledì 9 aprile 2025 all’Regina Margherita di Torino.Il fascicolo, al momento, ipotizza il reato di

Bambina di 5 anni muore per un'improvvisa emorragia: era stata operata in Francia per una tonsillite - Una bambina di cinque anni è morta mercoledì sera all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo un'operazione per le tonsille Briançon, in Francia. Era stata operata di tonsille pochi giorn ... (msn.com)

Tragedia a Torino: bambina di cinque anni muore dopo intervento chirurgico - Mercoledì sera, una bambina di soli cinque anni è deceduta all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo aver subito un’operazione per le tonsille a Briançon, in Francia. La piccola, origin ... (notizie.it)

Tragedia a Caprie: morta una bimba di 5 anni, nei giorni scorsi era stata operata alle tonsille - La bimba ha avuto uin malore in casa. Il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino quando saranno celebrati i funerali ... (msn.com)