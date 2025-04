Lanazione.it - Prevenzione del gioco d’azzardo e delle nuove dipendenze: al via il progetto “Reti in Gioco – Gioco di Rete”

Arezzo, 11 aprile 2025 – Sportello di ascolto e orientamento a Castiglion Fiorentino per il contrasto ale alle, rivolto a genitori e adulti di riferimento e gruppi di formazione rivolti a figure adulte che operano a stretto contatto con i giovani. Sono le azioni messe in campo per il contrasto e ladal Distretto della Zona Valdichiana Ana dell’Asl Toscana sud est, grazie ai finanziamenti regionali del III Piano di Contrasto ale alle. Il percorso è stato avviato a inizio 2025 grazie alindi” sviluppato all’interno di un Tavolo didedicato che riunisce: Ser.D., Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza e adulti, consultorio, Comuni, l’associazione DOG, la cooperativa Polis, studenti, insegnanti, Educazione alla salute, associazioni giovanili e il Centro CoMeTe.