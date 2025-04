Ranieri Il mio ultimo derby da tecnico il massimo per la Champions

Ilgiornaleditalia.it - Ranieri "Il mio ultimo derby da tecnico, il massimo per la Champions" Leggi su Ilgiornaleditalia.it "Vieira? Non parlerò più di allenatori", dice alla vigilia della stracittadina contro la Lazio ROMA - "A parte Dybala e Saud, sono tutti disponibili. Mi aspetto la Lazio che conosciamo: una squadra forte, viva, con buone individualità e un buon gioco corale. La sconfitta col Bodo? A quelle latitudin

Ranieri: "Mio ultimo derby, ho detto che smetto". Ranieri: «È il mio ultimo derby da allenatore. Non ci vorrà un secolo per riportare la Roma in Champions. Ranieri: "Lazio ko col Bodo? Di certo non è in crisi. Sarà il mio ultimo derby, lo voglio vincere". Ranieri "Il mio ultimo derby da tecnico, il massimo per la Champions". Ranieri: "Magari la Lazio con il Bodo pensava a noi... La Roma darà il massimo nel derby". Ranieri: "Sarà il mio ultimo derby. La Lazio pensava più a noi che al Bodo. Pellegrini titolare? Non ve lo dico se no...". Ne parlano su altre fonti

Ranieri: "Sarà il mio ultimo derby. La Lazio pensava più a noi che al Bodo. Pellegrini titolare? Non ve lo dico se no..." - Claudio Ranieri ha parlato a due giorni dal derby contro la Lazio. Il mister ha preferito non parlare di allenatori e del futuro e ha ... (msn.com)

Ranieri: "Lazio ko col Bodo? Di certo non è in crisi. Sarà il mio ultimo derby, lo voglio vincere" - L'allenatore della Roma: "Hanno un gioco corale e in verticale dove spingono in molti, sappiamo che ci aspetta una partita dura" ... (gazzetta.it)

Ranieri: “Scendo sempre in campo per vincere. Sarà l’ultimo derby” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)