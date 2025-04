Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper è aperto al transito il tratto tra Anagni e Colleferro in A1Napoli versoprecedentemente chiuso per incidente al momento ci sono code in smaltimento e si viaggia in prossimità dell'incidente su due corsie di smaltimento anche le code per curiosi in direzione Napoli ci possiamo sul Raccordo Anulare della capitale Al momento la circone risulta scorrevole ad eccezione delle code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra Laurentina e la diramazioneSud Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla lineaPescara la circone ancora sospesa per accertamenti tecnici alla linea elettrica tra Bagni di Tivoli ePrenestina i treni regionali possono subire ritardi limitazioni di percorso o cancelni chiudiamo con uno sguardo ai cantieri nella capitale dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina su via del Foro Italico Per consentire alcuni lavori alle barriere di sicurezza sarà chiusa al transito la carreggiata in direzione sta tipico tra via Salaria e viale Tor di Quinto con uscita obbligatoria sulla complanare per via Salaria mentre in direzione opposta Sara istituito un restringimento di carreggiata prestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto Russia Star infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo Indigo ore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.