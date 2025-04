Atletica | a Ramona nel disco Mannucci supera i 65 metri personal best di 65 60

Mannucci supera per la prima volta in carriera i 65 metri nel lancio del disco. 65.60 la misura del livornese, che migliora il personal best di 64.97 e firma la quarta prestazione italiana di ogni epoca. Il tesserato Aeronautica è autore di una serie decisamente costante, con anche altri due lanci oltre i 65 metri (65.41 e 65.49). Gara dominata dall’australiano Matthew Denny. L’australiano sfiora il record del mondo del lituano Mykolas Alekna (74.35) e centra il personal best con la seconda misura di sempre toccando i 74.25. Da segnalare anche il 61,54 di Enrico Saccomano (Aeronautica) dopo il 63,30 di domenica scorsa. Al femminile, bene la finalista olimpica Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che si riporta oltre i 63 metri (63,10) all’Oklahoma Throws Series del Millican Field, misura molto vicina al 63,11 che le ha dato l’ottavo posto ai Giochi di Parigi. Leggi su Sportface.it Alessioper la prima volta in carriera i 65nel lancio del. 65.60 la misura del livornese, che migliora ildi 64.97 e firma la quarta prestazione italiana di ogni epoca. Il tesserato Aeronautica è autore di una serie decisamente costante, con anche altri due lanci oltre i 65(65.41 e 65.49). Gara dominata dall’australiano Matthew Denny. L’australiano sfiora il record del mondo del lituano Mykolas Alekna (74.35) e centra ilcon la seconda misura di sempre toccando i 74.25. Da segnalare anche il 61,54 di Enrico Saccomano (Aeronautica) dopo il 63,30 di domenica scorsa. Al femminile, bene la finalista olimpica Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che si riporta oltre i 63(63,10) all’Oklahoma Throws Series del Millican Field, misura molto vicina al 63,11 che le ha dato l’ottavo posto ai Giochi di Parigi.

