LIVE F1 GP Bahrain 2025 in DIRETTA | Norris comanda la FP1 7 Hamilton a lavoro con le gomme dure

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0013.50 16° il giapponese Iwasa che sulla Red Bull sta girando al posto di Max Verstappen, per la regola dei rookie. 2.400 il gap del nipponico.13.49 Diamo conto anche del tempo di Dino Beganovic che con l’altra Ferrari è 17° a 3.331.13.48 Oscar Piastri migliora il suo tempo e di porta a 0.457 dal compagno di squadra, in terza posizione. Hamilton scala in settima piazza a 1.102.13.47 Perdita d’acqua sulla vettura di Antonelli, costretto a rientrare ai box per questo.13.45 Di fatto, piloti costretti a partire da zero perché le condizioni sono molto diverse dalle prove pre-season cui abbiamo fatto cenno.13.44 Pista che non offre grip ed è un problema comune a tutti a quanto pare. Oasport.it - LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: Norris comanda la FP1, 7° Hamilton a lavoro con le gomme dure Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.0013.50 16° il giapponese Iwasa che sulla Red Bull sta girando al posto di Max Verstappen, per la regola dei rookie. 2.400 il gap del nipponico.13.49 Diamo conto anche del tempo di Dino Beganovic che con l’altra Ferrari è 17° a 3.331.13.48 Oscar Piastri migliora il suo tempo e di porta a 0.457 dal compagno di squadra, in terza posizione.scala in settima piazza a 1.102.13.47 Perdita d’acqua sulla vettura di Antonelli, costretto a rientrare ai box per questo.13.45 Di fatto, piloti costretti a partire da zero perché le condizioni sono molto diverse dalle prove pre-season cui abbiamo fatto cenno.13.44 Pista che non offre grip ed è un problema comune a tutti a quanto pare.

