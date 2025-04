Futuro incerto per l' Archivio di Stato | senza una sede fissa e un patrimonio storico che rischia di disperdersi

L'Archivio di Stato di Foggia, custode di documenti storici fondamentali per la storia della Capitanata, si trova al centro di una crisi che sembra non avere fine. La struttura, infatti, è oggi dislocata in quattro sedi differenti, fra Foggia e Lucera, senza che al momento si intraveda una.

Futuro incerto per l'Archivio di Stato: senza una sede fissa e un patrimonio storico che rischia di disperdersi.

