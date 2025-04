Sbalzati dalla moto dopo lo schianto con un' auto | due biker in ospedale

motociclisti – un uomo e una donna di 52 e 54 anni – sono rimasti coinvolti in un incidente. In seguito allo scontro con un’auto, sia il conducente della due ruote che la passeggera. Bresciatoday.it - Sbalzati dalla moto dopo lo schianto con un'auto: due biker in ospedale Leggi su Bresciatoday.it Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 aprile, lungo via 4 Novembre a Limone sul Garda, dove dueciclisti – un uomo e una donna di 52 e 54 anni – sono rimasti coinvolti in un incidente. In seguito allo scontro con un’, sia il conducente della due ruote che la passeggera.

