Today.it - Serale di Amici, anticipazioni quarta puntata: due ospiti musicali, bacio tra Elena D'Amario e un prof, una cantante eliminata

Leggi su Today.it

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella sua fase finale, il programma va in onda il sabato sera dalle ore 21:10 circa. In giuria quest'anno ci sono Cristiano Malgioglio,D'Amaro e Amadeus (qui tutte le informazioni.