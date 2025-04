Via libera in Giunta al Piao 2025 Mastella | Previste nuove assunzioni nel 2025

2025 – spiegano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Personale Carmen Coppola – potenzieremo l’organico dell’Ente con 14 assunzioni ordinarie finanziate in Bilancio (un funzionario tecnico, uno amministrativo contabile, un istruttore tecnico, 4 agenti di vigilanza, 4 istruttori amministrativi, due istruttori informatici, un operatore esperto), ulteriori tre finanziate con il Fondo di Coesione (1 specialista giuridico e due economici), ai quali occorre aggiungere 6 figure, con iniziale contratto a tempo determinato, come da avviso del Ministero del Lavoro nell’ambito del potenziamento degli Ambiti sociali. Per il 2025 sono Previste inoltre 21 verticalizzazioni (9 ordinarie e 12 straordinarie) quale forma di promozione e gratificazione delle risorse umane interne. Anteprima24.it - Via libera in Giunta al Piao 2025, Mastella: “Previste nuove assunzioni nel 2025” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Anche nell’anno– spiegano il sindaco Clementee l’assessore al Personale Carmen Coppola – potenzieremo l’organico dell’Ente con 14ordinarie finanziate in Bilancio (un funzionario tecnico, uno amministrativo contabile, un istruttore tecnico, 4 agenti di vigilanza, 4 istruttori amministrativi, due istruttori informatici, un operatore esperto), ulteriori tre finanziate con il Fondo di Coesione (1 specialista giuridico e due economici), ai quali occorre aggiungere 6 figure, con iniziale contratto a tempo determinato, come da avviso del Ministero del Lavoro nell’ambito del potenziamento degli Ambiti sociali. Per ilsonoinoltre 21 verticalizzazioni (9 ordinarie e 12 straordinarie) quale forma di promozione e gratificazione delle risorse umane interne.

