Data elezioni regionali in Toscana Giani | Sbagliato andare a votare nel periodo di allerte meteo

Firenze, 11 aprile 2025 – Meglio anticipare il voto regionale per non incappare in allerte meteo? Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, interviene sul tema della possibile Data delle elezioni regionali durante un'intervista mattutina a Controradio: "Ci sarà da coordinarsi con i presidenti delle Regioni e questo lo faremo – ha spiegato il presidente –; c'è da tenere conto che a Firenze le alluvioni nella storia sono avvenute quasi sempre tra ottobre e novembre. L'anno scorso ottobre è stato caratterizzato da due emergenze regionali, poi diventate nazionali. Ottobre e novembre sono i più piovosi, andare a votare con l'allerta arancione o rossa sarebbe Sbagliato". Ad ogni modo, ha chiarito, "ci ragioneremo sopra per omogeneizzare la decisione con le cinque regioni che vanno al voto, ma a mio giudizio se si votasse a fine settembre o al massimo la prima settimana di ottobre sarebbe consigliabile".

