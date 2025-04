FOTO Via Appia Regina Viarum | invocata struttura di coordinamento per il sito Unesco

Unesco ha concesso ad una delle perle dello straordinario scrigno del patrimonio archeologico, storico, culturale italiano, la Via Appia “Regina Viarum”. Le parole di Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico-scientifico della candidatura Unesco ed animatrice del programma ministeriale, ad una nostra domanda, ha lanciato un’esortazione senza esitazioni, oggi a Paduli, nel corso di un incontro organizzato per celebrare la Via Appia ed il Patrimonio Unesco a Palazzo Ducale. “La Via Appia Regina Viarum deve essere adeguatamente supportata e celebrata.”A testimonianza dell’importanza dell’inserimento nel World Herritage List della strada di Appio Claudio Cieco e del suo rilievo anche in termini territoriali, erano oggi presenti all’incontro di Paduli, accolti dal Sindaco della cittadina Domenico Vessichelli, le scolaresche di Brindisi e Roma, a rappresentare tutti gli oltre 600 chilometri del tracciato nel cuore del Centro Sud nel percorso strategico da Roma verso l’Adriatico e la Grecia. Anteprima24.it - FOTO/ Via Appia “Regina Viarum”: invocata struttura di coordinamento per il sito Unesco Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiNon stiamo reagendo bene al riconoscimento prestigioso che l’ha concesso ad una delle perle dello straordinario scrigno del patrimonio archeologico, storico, culturale italiano, la Via”. Le parole di Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico-scientifico della candidaturaed animatrice del programma ministeriale, ad una nostra domanda, ha lanciato un’esortazione senza esitazioni, oggi a Paduli, nel corso di un incontro organizzato per celebrare la Viaed il Patrimonioa Palazzo Ducale. “La Viadeve essere adeguatamente supportata e celebrata.”A testimonianza dell’importanza dell’inserimento nel World Herritage List della strada di Appio Claudio Cieco e del suo rilievo anche in termini territoriali, erano oggi presenti all’incontro di Paduli, accolti dal Sindaco della cittadina Domenico Vessichelli, le scolaresche di Brindisi e Roma, a rappresentare tutti gli oltre 600 chilometri del tracciato nel cuore del Centro Sud nel percorso strategico da Roma verso l’Adriatico e la Grecia.

FOTO/ Via Appia "Regina Viarum": invocata struttura di coordinamento per il sito Unesco. Via Appia entra nel patrimonio Unesco, Sangiuliano: "Soddisfazione e orgoglio". La Via Appia diventa patrimonio mondiale dell'Unesco. La Via Appia diventa Patrimonio UNESCO: l'Italia raggiunge 60 siti e rimane prima al mondo. Ufficiale: l'antica via Appia patrimonio dell'Unesco. "Grande risultato per l'Italia". Via Appia, esclusi dall’Unesco i sentieri «non eccezionali». Ne parlano su altre fonti

Via Appia candidata a patrimonio Unesco: firmato protocollo d'intesa con Ministro Cultura - Con i suoi 900 chilometri di strada, ma soprattutto di storia e storie, di antichità, culture e scambi commerciali, da oggi la Via Appia - Regina viarum ha ufficialmente iniziato il suo cammino ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Via Appia, regina viarum - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. La via Appia, regina viarum, nel suo percorso integrale da Roma a Brindisi comprensivo della variante traianea, ... (today.it)

Sito Unesco Via Appia-Regina Viarum, passi avanti per coordinamento tra Comuni - L'articolo Sito Unesco Via Appia-Regina Viarum, passi avanti per coordinamento tra Comuni proviene da OttoPagine. (msn.com)