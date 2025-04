Pordenonetoday.it - Festa a Claut: la squadra di Curling promossa in Serie A

Leggi su Pordenonetoday.it

Successo per ilClub diche conquista il pass per laA. Si tratta della prima promozione in 40 anni di storia. Un traguardo raggiunto dopo aver ospitato le finali in casa contro Dolomiti Cortina Banca, Virtus Piemonte Ghiaccio e il Team Drukstones, battuto in finale. Il.