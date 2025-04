Tajani arriva in India accolto con un mazzo di fiori gialli

India, 11 aprile 2025 "Sono appena arrivato in India. Sarà una missione molto importante per rafforzare il partenariato strategico tra i nostri due Paesi. Grazie per l'accoglienza!", così Tajani sui social. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tajani arriva in India, accolto con un mazzo di fiori gialli. G7, Giorgia Meloni chiude il summit pugliese: "È stato un successo, grande capacità dell'Italia". Video by Vista. Ne parlano su altre fonti

