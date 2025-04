Laprimapagina.it - Crotone, senza sosta il contrasto da parte del NOA (Nucleo operativo ambiente) all’abbandono degli ingombranti

Continua l’attività di controllo del NOA (Ambientale) del Comando di Polizia Locale diretto dal comandante Francesco Iorno in relazione alcontro l’abbandono indiscriminato di.Controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini.Nello specifico è stata individuata, attraverso le foto trappole, una persona che abbandonava un ingombrante su area pubblica in una strada di periferia della città.La stessa è stata sanzionata e obbligata al recupero del rifiuto per smaltirlo in maniera corretta.Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.—