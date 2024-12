Metropolitanmagazine.it - Grillo alla guida di un carro funebre: “Il M5S è morto, tradito da Conte” (VIDEO)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Sono ottimista”, esordisce così Beppenel messaggio pubblicato sui suoi profili social, nelapparedi un, in un chiaro riferimento al Movimento, che ha più volte definito “”.Nelrivendica di essere il custode dei “valori del movimento, ormai scomparsi. Sono stati traditi, non lo riconosco più” e accusa, che chiama il “Mago di Oz”, di aver disintegrato il Movimento non aver mai risposto alle sue richieste. “Come garante non intervenivo in nulla, tutti i progetti che inviavo al Mago di Oz non arrivavano mai a nulla perché non si faceva trovare. Gli ho mandato una cinquantina di progetti, meraviglio, ma non si è fatto più trovare: la sua dinamica è stata quella di non farsi più trovare da me”, dice.“Hanno votato meno della metà degli iscritti, ma vi pongo un dubbio”, dice commentando le votazioni dell’Assemblea degli iscritti al M5s.