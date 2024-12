Liberoquotidiano.it - "Già sfig***to di suoi. Se poi...". Affari Tuoi, Manuel massacrato dopo i titoli di coda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Mai vista una partita così sf***ta". Non è andata bene a, il concorrente bresciano della puntata di lunedì sera di, il quiz dell'access prime time condotto da Stefano De Martino. In studio è arrivato accompagnato dalla compagna Claudia, che il disegnatore meccanico ha conosciuto come allieva in sala da ballo., infatti, è anche insegnante di balli latino-americani. "Lei seguiva i miei corsi, ma non voleva farsi notare: testa bassa, non mi guardava negli occhi. Alzò gli occhi e pensai 'che bella ragazza'". Come suol dirsi: fortunato in amore, sfortunato nel gioco. La partita scorre via veloce e particolarmente iellata. A un certo punto, il concorrente rifiuta l'offerta da 37mila euro del Dottore: "Devo deludere mio cognato. Quando guardiamo insieme il programma, lui diceva accetta e porta a casa.