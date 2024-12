Notizie.com - Fumo passivo, situazione allarmante in Italia: cosa rischi se lo respiri

Leggi su Notizie.com

Sebbene l’si posizioni al quarto posto in Europa nella graduatoria sull’analisi delquesto non basta per stare tranquilli.Larimane ancoranel nostro paese e in tutta Europa, con continui richiami del Ministero della Salute per sensibilizzare la popolazione.Case libere da4a in Europa (Notizie.com)Una delle svolte contro ilarriva dal 2003 quando viene emanata la legge n.3 nota anche come Legge Sirchia per la tutela della salute dei non fumatori. Questa estese il divieto dia tutti i locali chiusi compresi luoghi di lavoro privati, esercizi commerciali, ristoranti, palestre e centri sportivi. Una vittoria che però teneva al di fuori le abitazioni civili che erano le uniche eccezioni oltre i locali riservati strettamente ai fumatori.