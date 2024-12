Quotidiano.net - Corea del Sud: proclamata la legge marziale

Roma, 3 dicembre 2024 – Yoon Suk Yeol, il presidente delladel Sud, ha dichiarato ladi emergenza, definendola una misura è necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste". Nel discorso tramesso in diretta sulla televisione nazionalene, Yoon ha spiegato che la decisione nasce “per salvaguardare unadel Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste delladel Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato”.