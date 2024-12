Rompipallone.it - Clima bollente in Premier League, Slot ci va giù pesantissimo: che frecciata al City

Ultimo aggiornamento 3 Dicembre 2024 13:26 di Raffaele CafagnaTante polemiche sulle recenti dichiarazioni di Arne. Il tecnico del Liverpool ha mandato una pesanteal Manchesterdi Pep Guardiola.Non mancano di certo le discussioni inin questi ultimi giorni. Il grande protagonista di queste settimane è senza dubbio il Manchesterdi Pep Guardiola. I Citizens stanno vivendo una crisi senza precedenti, perlomeno da quando c’è stato il cambio di proprietà, con un clamoroso score di sei sconfitte ed un pareggio nelle ultime sette.La scorsa domenica è arrivato l’ennesimo K.O. e stavolta contro il Liverpool in una sfida che ha probabilmente estromesso Haaland e compagni dalla corsa al titolo in modo definitivo. I Reds, che si sono imposti con il risultato di 2-0, viaggiano ormai da soli con un vantaggio di ben nove punti sulla seconda e addirittura undici sulcampione in carica.