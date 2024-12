Ilveggente.it - Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per gli ottavi di finale didie si gioca martedì alle 20:45: notizie, probabili, tv e streaming.Va in scena già agli ottavi la sfida tra due big del calcio tedesco come. Subito di fronte le ultime vincitrici della Bundesliga: all’Allianz Arena assisteremo sostanzialmente ad una finale anticipata, in cui i detentori del titolo (il) cercheranno di fare il colpaccio in casa di unche, almeno in patria, ha dimostrato di non avere grossi punti deboli.di: tv,(Ansa) – Ilveggente.itDopo una stagione deludente, i bavaresi vogliono ristabilire le gerarchie e dunque riprendersi pure unache manca dall’anno dell’ultimo “Triplete”, il 2020.