It.newsner.com - 15enne sospettato di aver ucciso famiglia, tranne la sorella

Leggi su It.newsner.com

Un ragazzo di 15 anni èditutta la suala sorellina, come riporta il New York Post.Ora lei ha raccontato la sua storia di orrore durante l’interrogatorio.Questa sparatoria di massa è l’ultima a scuotere gli USA.Un evento terribilmente tragico ha scosso l’America negli ultimi giorni. In un sobborgo di Seattle, a Washington, un ragazzo di 15 anni è accusato digran parte della sua.Il ragazzo avrebbea colpi di pistola sia la madre e il padre, Sarah e Mark, sia i tre fratelli.Una sorellina di 11 anni è invece sopravvissuta. Il New York Post ha letto l’atto di accusa dell’ufficio del procuratore distrettuale di King County. Negli interrogatori, la bambina racconta alla polizia che il fratello halacon la pistola del padre.