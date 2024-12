Lettera43.it - Salvini che restaura chiese, l’aria pesante intorno a Labriola e altre pillole

Alla fine Francesco Specchia, storico giornalista di Libero, celebra su Instagram la scelta di diventare il “comunicatore” del ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’immagine “taggata” a Milano è intitolata “Passaggi di consegne”, dove appare Raffaella Calandra, che il 17 luglio aveva lasciato il posto di “capo comunicazione e ufficio stampa” del dicastero di Via Arenula, dove era arrivata quando il ministro si chiamava Marta Cartabia. Allora Nordio pronunciò per Calandra «un saluto che sa di malinconia, perché ci lascia la colonna portante della nostra comunicazione, e gioia, perché asseconda le sue aspirazioni: del resto chi entra nel giornalismo deve ritornare al giornalismo puro». Ossia a Il Sole 24 ore, come inviata. Allora, dicono le malelingue, quanto durerà l’incarico ministeriale di Specchia? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Specchia (@specchiafrancesco)Prima di Calandra erano scappati il capo di gabinetto, Alberto Rizzo, la direttrice dell’ispettorato generale, Maria Rosaria Covelli, mentre saliva sempre di più il potere di Giusi Bartolozzi, già magistrato ed ex parlamentare di Forza Italia.